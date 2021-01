Chiesta la condanna per l’infermiere-allenatore dopo i video hot nello spogliatoio delle pallavoliste

CELLOLE – Il pubblico ministero del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha invocato una condanna a due anni di reclusione con pena sospesa a carico di un infermiere di Cellole, accusato di stalking da un collega con la quale aveva intrattenuto una relazione e di aver registrato le giocatrici di pallavolo che allenava con una telecamera nascosta negli spogliatoi. La condanna è stata chiesta per tutti i capi di imputazione eccetto che per stalking, per il quale è stata invocata l’assoluzione.

La donna denunciò l’infermiere che avrebbe ripreso, durante la loro relazione, le performance sessuali tra i due. Durante l’indagine vennero fuori anche i video registrati nello spogliatoio delle giocatrici.