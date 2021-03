Chiusa per due notti la galleria “Parco della Reggia”. ECCO QUANDO

CASERTA – Per l’esecuzione di alcune attività sul sistema di controllo e gestione della galleria ‘Parco della Reggia’, situata tra il km 8,700 ed il km 10,505 della strada statale 700 ‘della Reggia di Caserta’, si rende necessario interdire la circolazione all’interno del tunnel per due notti. Nel dettaglio, comunica Anas, la tratta stradale sarà chiusa al transito tra le ore 22 di venerdì 12, e le ore 6 di sabato 13 marzo e tra le ore 22 di lunedì 15 e le 6 di martedì 16 marzo. Durante l’interdizione della galleria restano validi i percorsi alternativi individuati in occasione di altre chiusure al traffico per lavori.

Viabilità alternativa per i mezzi di massa inferiore a 3,5 tonnellate: direzione Maddaloni: via San Leucio, via Tenga, via Ponte, via Tescione, via Amalfi, via La Pira, via Cappuccini (ingresso SS700 – svincolo Caserta Ospedale). Direzione Santa Maria Capua Vetere: via Cappuccini, piazza della Rimembranza (cimitero), via Raffaello, viale Cappiello, viale Beneduce, via Roma, viale Ellittico, SS7 Appia, via Tifata, SS700 svincolo di Casagiove.

Viabilità alternativa per i mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate: direzione Maddaloni: uscita SS700 svincolo Casagiove, via Tifata, SS7 Appia Direzione Autostrada A1, ingresso autostrada A1 – Caserta Nord direzione Napoli, uscita autostrada. A1 – Caserta Sud direzione Benevento, SP335 (exSS265), SS700 – svincolo Maddaloni; Direzione Santa Maria Capua Vetere: SS700 direzione Maddaloni, SP335 (exSS265) direzione autostrada A1, ingresso autostrada A1 – Caserta Sud direzione Roma, uscita autostrada A1 – S. M. Capua Vetere, ingresso SS700 – svincolo Santa Maria Capua Vetere.