Chiuso il processo tra un fotografo e Caterina Balivo

AVERSA – Si è concluso il processo tra la nota conduttrice televisiva di Aversa Caterina Balivo e il fotografo di Rimini Manuel Migliorini, accusato di aver aggredito, spintonandola e facendola sbattere contro un muro. La Balivo a sua volta è stata assolta dall’ accusa di aver aggredito il fotografo.

Nel febbraio 2010 la conduttrice normanna, durante la trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa, aveva fatto delle esternazioni poco gradite alla categoria dell’associazione riminese Confestetica, la quale le aveva ritenute lesive.

Era il 9 giugno 2016 quando la Balivo si trovava in tribunale a Rimini in veste di imputata per diffamazione nei confronti della citata associazione. In quell’occasione al termine dell’udienza le furono scattate delle foto. Ma se in un primo momento la conduttrice si era messa in posa, improvvisamente lamentava la presenza del fotografo in aula e strattonava Migliorini nel tentativo di impossessarsi della macchina fotografia e cercare di trascinarlo all’interno dell’aula. Sul posto arrivarono anche i carabinieri che presidiavano il Palazzo di Giustizia. I presenti furono identificati e le immagini del fotoreporter acquisite. Il giudice ha accolto la richiesta di assoluzione da parte del pubblico ministero.