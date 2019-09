Chiuso il reparto malattie infettive. Zinzi all’attacco: “Disorganizzazione totale”

CASERTA – Il consigliere regionale Gianpiero Zinzi ha protocollato un`interrogazione indirizzata al Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca avente ad oggetto “Chiusura del Padiglione che ospita la UOC di Malattie Infettive e Tropicali, dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”. L’interrogazione, si legge in una nota, “muove dal trasferimento improvviso del reparto di Malattie infettive perché la palazzina che lo ospita sarebbe non idonea alla permeabilità sismica. Una situazione, però, nota da tempo”. “Non riesco ad immaginare – ha spiegato Zinzi – quale sia la difficoltà nel programmare gli interventi. Apprendo che l’edificio G del plesso ospedaliero è da tempo fatiscente. La decisione di effettuare un trasloco in tempi così ristretti è ingiustificata e soprattutto ha provocato solo disagio e incertezza negli utenti e negli operatori che nei prossimi giorni dovranno essere nuovamente spostati di reparto, perché quella individuata con gran fretta non è la soluzione ottimale. Sono allibito, mi chiedo davvero cos’altro debbano ancora sopportare i pazienti mentre De Luca continua a raccontare in giro una Sanità da primato”.