ORE 20.01 LE FOTO ESCLUSIVE. Miracolo in macelleria: guardate come i vigili del fuoco hanno evitato che ad un dipendente 20enne fosse amputata la mano

E’ rimasta incastrata in maniera apparentemente irreversibile negli ingranaggi. Il lavoro dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, a cui si sono aggiunti altri provenienti da Aversa, è proseguito anche all’interno della sala operatoria

MONDRAGONE – Questa mattina verso le ore 10:45 una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Mondragone, è intervenuta in via Castel Volturno nel comune di Mondragone presso un supermercato, per portare soccorso ad uno dei dipendenti che è rimasto vittima di un incidente mentre lavorava nel reparto macelleria.

Una volta giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno dovuto soccorrere un ragazzo di circa venti anni residente in zona che era rimasto incastrato con la mano destra in uno dei macchinari presenti nel reparto. E l’hanno fatto con l’abituale maestria.

Per cui, dopo un lavoro complesso e delicato realizzato attraverso l’utilizzo della strumentazione da taglio in dotazione, sono riusciti ad asportare una parte del macchinario permettendo al personale del 118, accorso sul posto con un’autoambulanza, di trasportare il malcapitato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Successivamente i Vigili del Fuoco, grazie anche al supporto di un’altra squadra proveniente dal distaccamento di Aversa, hanno finito di tagliare il macchinario direttamente in sala operatoria, permettendo ai medici di effettuare un intervento chirurgico d’urgenza. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri della locale stazione per le indagini del caso.