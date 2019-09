CHOC IN PROVINCIA. Si sveglia e trova la fidanzata morta ai piedi del letto

ROCCA D’EVANDRO – Tragedia a Rocca d’Evandro sabato scorso. Un giovane del posto ha trovato la sua fidanzata morta ai piedi del letto al suo risveglio, ieri, domenica mattina.

La coppia aveva trascorso il sabato sera e la notte insieme tranquillamente, ma al risveglio Maria Verlezza, 30enne di Santa Maria a Vico, era priva di vita ai piedi del letto.

Allertato il 118, i medici giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per la povera ragazza se non constatarne il decesso. Si ipotizza ad un malore improvviso e fulminante che non le ha lasciato scampo.

Il corpo è stato poi trasferito nell’istituto di medicina legale di Cassino per poter effettuare l’esame autoptico.