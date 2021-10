Ci mancava solo MARCIANISE. Irrompe la Publiservizi: per il momento 470mila per l’esternalizzazione dei tributi e degli impianti pubblicitari

MARCIANISE – Chi legge Casertace assiduamente sa che da anni questo giornale segue “le gesta” della Publiservizi Spa.

Dopo Caserta e Aversa, l’azienda approda anche a Marcianise, altro comune molto importante del casertano: alla Publiservizi è stato affidato il servizio di gestione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, del Canone unico patrimoniale della Tosap, Icp e Dpa, non scadute, insieme al servizio di affissioni e manutenzione degli impianti pubblicitari.

La procedura, giunta a compimento ieri, 26 ottobre, prevedeva un importo come base d’asta di circa 470.695,65 euro oltre Iva.

Il servizio è stato affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Due le ditte che hanno partecipato, entrambe ammesse alla gara: la Publiservizi, che ha ottenuto un punteggio di 100/100 (70/70 per l’offerta tecnica e 30/30 per l’offerta economica) e la So.g.e.t. Spa, che ha totalizzato un punteggio complessivo di 83,16/100 (di cui 56,69/70 per il punteggio tecnico e 26,47/30 per l’offerta economica).

Di seguito potrete leggere la proposta di aggiudicazione con l’esito della procedura.

Per adesso ci fermiamo qui, ma torneremo a scrivere dell’argomento.

Clicca qui per leggere il documento: proposta di aggiudicazione