Ci sarà un altro Jova Beach Party a CASTEL VOLTURNO

CASTEL VOLTURNO (C.S.) – Castel Volturno riparte dall’energia del Jova Beach Party 2022, unica tappa campana del mega tour di Lorenzo Jovanotti, che torna ad esibirsi dal vivo.

Il progetto artistico sarà presentato in conferenza stampa – venerdì 19 novembre, alle ore 11.30, presso la sala consiliare del Comune in piazza Annunziata – con collegamenti live dalle 12 location italiane che ospiteranno i concerti e l’atteso momento di confronto tra Jovanotti ed i sindaci coinvolti.

“Il Jova Beach Party torna a Castel Volturno – afferma il sindaco Luigi Petrella – aspettiamo Jovanotti per ballare e condividere emozioni straordinarie, continuando a lavorare alacremente per il bene della nostra comunità. L’ombelico del mondo è proprio qui”.

Dopo il successo della prima edizione con 50mila spettatori, dunque, l’arena naturale del Flava Beach si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’estate, nel segno della sostenibilità ambientale e della campagna plastic free.

“Nel 2019 abbiamo tolto 70 tonnellate di rifiuti dalla spiaggia – spiega Lello Ferrillo, patron del Flava Beach – e ora siamo pronti a lanciare nuove azioni per la tutela del mare, eliminando completamente la plastica dal nostro stabilimento”.

Nel corso della mattinata i giornalisti potranno ritirare un kit degustazione dedicato alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio.

“L’amministrazione è impegnata, seppur senza mezzi finanziari e umani – a parlare è il vicesindaco Pasquale Marrandino – in una opera di risanamento del territorio, in collaborazione con gli imprenditori privati virtuosi e le organizzazioni ambientali”.