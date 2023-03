Ciak d’oro Serie Tv 2023: il casertano Francesco Russo in lizza. ECCO COME SI VOTA

Secondo turno di votazioni.

CASERTA Il Ciak d’oro per il migliore protagonista italiano under 30 vede candidato il casertano Francesco Russo, 29 anni, interprete di Pierpaolo Puglisi nella serie televisiva Call My Agent – Italia

Nato a Caserta nel 1993 e cresciuto a Santa Maria Capua Vetere. Si è laureato presso l’Accademia Nazionale d´Arte Drammatica “Silvio D´Amico”. Molto attivo in teatro dove ha lavorato con grandi registi del panorama teatrale contemporaneo, ed anche al cinema dove lo abbiamo apprezzato in Tuttapposto.

E’ possibile votare seguendo il link che trovate in calce all’articolo cliccando la voce “vota” sul nome del vostro preferito. Si può votare una volta al giorno dal 15 al 26 marzo.

Per il secondo turno si vota fino a stasera, quindi VOTATE, VOTATE, VOTATE per l’attore casertano.

Al termine del secondo turno i candidati scenderanno da 10 a 5.

IL SUO CURRICULUM

Francesco Russo, giovanissimo ha recitato in teatro, televisione e cinema ricoprendo ruoli importanti, come quello nella serie “L’amica geniale”.

Ha ricevuto riconoscimenti e premi ed ultimamente è stato premiato con il riconoscimento denominato “Meno di 30” riservato agli attori under 30 che si sono fatti strada nel mondo dello spettacolo.

Formazione

Diplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”

Televisione

2023: “M – il figlio del secolo” – Regia di Joe Wright (coprotagonista) in preparazione

2022: “Filumena Marturano” – Regia di Francesco Amato Raiplay

2022: “Call my agent” – Regia di Luca Ribuoli NowTv

2021: “L’amica geniale 3 – Storia di chi fugge” – Regia di Daniele Luchetti Raiplay

2021: “Ritoccati 2 – la serie” – Regia di Alessandro Guida

2020: “L’amica geniale 2 – Storia del nuovo cognome” – Regia di S. Costanzo e A. Rohrwacher

2017: “Sirene” – Regia di Davide Marengo

2015: “Zio Gianni 2” – Sit-com – Regia di Daniele Grassetti

2014: “Zio Gianni” – Sit-com – Regia di Sidney Sibilia e Daniele Grassetti Raiplay

2014: “Colpo di Scena” regia di Fabio Masi. Con Pino Strabioli

Cinema

2022: “Eravamo Bambini” – Regia di Marco Martani

2021: “A classic horror story” – Regia di Roberto De Feo e Paolo Strippoli Netflix

2021: “Freaks Out” – Regia di Gabriele Mainetti

2021: “Una notte da dottore” – Regia di Guido Chiesa

2021: “Piove” – Regia di Paolo Strippoli

2021: “War – La Guerra desiderata” – Regia di Gianni Zanasi

2021: “Dodici repliche” – Regia di Gianfranco Gallo

2019: “Tuttapposto” – regia di Gianni Costantino

2016: “Classe Z” – Regia di Guido Chiesa

2016: “L’amore rubato” – Regia di Irish Braschi

Per la Giornata Internazionale delle Nazioni Unite contro la Violenza di Genere

2015: “Pecore in erba” – Regia di Alberto Caviglia – (Ruolo: Guglielmo)

72^ Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia – Sezione “Orizzonti”

Webserie

2016: “Storie di ordinaria vendetta” (puntata 3) – Regia di Stefano Pedretti. Youtube

Teatro

2022: “Sogno di una notte di mezza estate” – Regia di Valerio Binasco

2021: “Pene d’amor perdute” – Regia di Danilo Capezzani

2021: “Ubu roi” – Regia di Fabio Cherstich

2021: “Cechovianamente” – Regia di Agostino Pannone

2019/2020: “Lo zio del medico dei pazzi” scritto e diretto da Gianfranco Gallo

2017: “Pierpaolo!” – Regia di Giorgio Barberio Corsetti

2017/2018: “Le rane” – Regia di Giorgio Barberio Corsetti

2017: “The Aliens” – Regia di Silvio Peroni

2015/2016: “E’ tutta una farsa – Petito’s play” scritto e diretto da Gianfranco Gallo

2015: “Altamente volatile” – Regia di Massimiliano Civica

2014: “L’anniversario” – Regia di Lorenzo Salveti

2014: “Il circo umano” – Regia di Anna Marchesini

2013: “Madness – Spettacolo sulla follia” di Autori Vari – Regia di Lorenzo Salveti

2009: “Una giornata lunga quarant’anni” – Regia di Gian Carlo Nicotra

Opera (mimo)

2016: “Figaro! Operacamion” da Gioacchino Rossini – Regia di Fabio Cherstich

2016: “La pasion selon Sade” di Sylvano Bussotti – Regia di Luca Bargagna

Radio

2013: “Teatri in prova” Puntata del 24 Giugno 2013. RADIO3

Cortometraggi

2019: “Walter Treppiedi” – Regia di Elena Bouryka

2019: “L’amore degli altri” – Regia di Davide M. Quarracino disponibile su Youtube

2018: “La dolce morte” – Regia di Luca di Molfetta

2018: “La premiata compagnia Mastrosimone” – Regia di Giovanni Origo

Premi

2022: Premio “Meno di Trenta” per “A classic horror story” – Festival del cinema di Spello

2021: Ambasciatore della cultura 2021 – Biennale Internazionale Giano Vetusto

2020: Vincitore del Premio Cinefacts Film Festival come miglior attore per il cortometraggio “L’amore degli altri” di Davide Maria Quarracino

2019: Vincitore del Premio Internazionale FICOCC come miglior attore non protagonista per il cortometraggio “Walter Treppiedi” di Elena Bouryka.

2015: Vincitore del Premio Oscar dei Giovani – Ente Turismo e Spettacoli Europeo

2015: Vincitore del Premio Siae 2015

2014: Vincitore del Premio Siae 2014

Varie

Nel 2021 entra a far parte della scuola di drammaturgia del Premio Riccione diretta da Lucia Calamaro