CIAK SI GIRA. Al via lunedì le riprese di un trailer che racconterà la storia di MONDRAGONE

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un trailer per la cittadina rivierasca che verrà girato lunedì prossimo tra i numerosi siti archeologici presenti sul territorio. Brevi sequenze che raccontano la storia di Mondragone, a partire dall’epoca dei Romani. Già dal primo minuto essa viene introdotta allo spettatore attraverso il ritrovamento di una antica anfora nella zona oggi denominata “Colombrello”, dove un tempo veniva prodotto il Falerno “Faustino”, uno dei vini più pregiati, ancora oggi in produzione. Le anfore venivano caricate sulle navi romane ancorate nel porto dell’Antica Sinuessa dirette a Roma, Pompei e altre città. Un altro frammento importante del trailer riguarda invece il ritrovamento della Icona di Maria Santissima Incaldana, protettrice della città, custodita nel 1500 nella chiesa dei padri Carmelitani, che uscì miracolosamente indenne dall’incendio appiccato dai pirati turchi che misero a ferro e a fuoco sia Mondragone che altri paesi. In questo passaggio si vedranno combattere i turchi contro i Templari, questi ultimi salveranno i padri Carmelitani da una morte certa. Uno dei Templari sarà impersonato da Mario Pisano alias “Rodriguez” Ideatore di questo progetto geniale avuto per promuovere le bellezze mondragonesi. Faranno poi seguito le riprese del film “l’immortale” che ha come protagonista proprio Il vino Falerno, il vino degli Imperatori, l’immortale appunto secondo il Marziale. L’area di produzione è l’ “Ager Falernus”, dove si produce tutt’ora il Falerno del Massico DOP, corrispondente a cinque comuni: Mondragone, Falciano del Massico, Carinola, Sessa Aurunca e Cellole. Vi sveleremo altri particolari del film più avanti, quando inizieranno le riprese e saremo presenti sul set.