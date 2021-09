CIAO GENNARO. Muore padre di famiglia. L’addio di un’amica

CASALUCE – (Lidia e Christian de Angelis) Ennesima vittima del male, addio a Gennaro Moggia. Oggi un doloroso e triste risveglio per la comunità, un altro padre di famiglia portato via dal male, è venuto a mancare Gennaro Moggia, 62 anni, sposato e amorevole padre, oltre che nonno straordinario.

Appena appresa la notizia in paese e sui social numerosi i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia. Questo l’addio dell’amica Teresa D’Angelo “Stamattina x me,aprire facebook e,stato un amaro risveglio oggi una brava xsona un grande lavoratore tutto casa e famiglia un altro figlio del mio paese ci ha lasciati. Maledetta bestia di male che non guarda in faccia nessuno. Non si può andare via a soli 62 anni maledetta terra,dei fuochi oggi un’altra famiglia piange un suo congiunto. Ho avuto il piacere e l’ onore di conoscerlo e di apprezzare le,sue virtu di uomo lavoratore padre e nonno. Ciao Gennaro Moggia le mie xsonali condoglianze a tutta la tua famiglia ai tuoi figli Maria Rosaria, Alberto Angelo tua moglie e,alla famiglia Fontanarosa RIP che la madre terra ti sia lieve non doveva andare cosi!“