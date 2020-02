Ciao Massimo. MONDRAGONE piange il 37enne morto improvvisamente

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Si è spento la notte scorsa all’età di 37 anni, Massimo Delle Donne. La notizia improvvisa della sua morte ha lasciato senza parole, quanti hanno avuto modo di conoscere il suo animo gentile e generoso. Proprio per queste rare virtù, era amato e stimato dall’ intera comunità. Purtroppo questa notte nella casa in cui viveva in via Vecchia Starza, il suo cuore ha smesso di battere, ponendo per sempre fine alla sua vita. Per chi volesse dargli un ultimo saluto, i suoi funerali si terranno domani mattina alle ore 10:30, nella chiesa di San Nicola a Mondragone.