CIAO ROSSANA. Muore a soli 18 anni dopo una lunga battaglia

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Si è spenta a soli 18 anni Rossana Mazzarella, vittima di un male incurabile. In queste ore è sotto shock l’intera comunità normanna e non solo per la dipartita ingiusta e prematura di una bellissima e solare ragazza, con tanti sogni da realizzare, che da tempo lottava contro il male e che l’ha portata via dall’amore sconfinato del padre Giuseppe, della madre Anna Maria e della sorella Angela, oltre dei tantissimi amici e parenti.

I funerali si sono celebrati stamani alle 11:00 nella Parrocchia di S. Nicola ad Aversa dove è giunta la salma della piccola guerriera. Erano in tanti ad attenderla per l’ultimo saluto tra lacrime ed applausi una vita spezzata senza un perché, un dolore troppo grande da affrontare, un’ennesima vita portata via dal male che affligge i nostri territori.