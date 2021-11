“Ciao Vincenzo”. Oggi l’ultimo saluto al giovane carabiniere di S. MARIA C.V.

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Lidia e Christian de Angelis) Bagno di folla ai funerali del 22enne carabiniere Vincenzo Piccirillo. Oggi presso il Duomo di Santa Maria adornato con coccarde tricolori e presenti per l’ultimo saluto amici, familiari e esponenti dell’Arma dei Carabinieri. Vincenzo Piccirillo, maresciallo dei carabinieri in servizio presso la caserma carabinieri a Saliceto in provincia di Cuneo, pochi giorni fa si è tolto la vita, lasciando un biglietto in auto nel quale chiedeva di essere seppellito vicino al papà scomparso da poco il che potrebbe essere la possibile motivazione che avrebbe spinto il 22enne a commettere l’estremo gesto. Disperata la madre Angela Iasevoli, per la perdita dell’adorato figlio.