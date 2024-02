Dopo il volo dal secondo piano del 12enne di MARCIANISE ora la “Cicatrice francese” sul viso è la nuova challenge autolesionista di TikTok che spopola tra i ragazzini

La challenge consiste nello stringersi continuamente e con violenza la pelle delle guance fino a procurarsi ematomi sugli zigomi

A seguito dell’intervento di Agcom, la famosa piattaforma TikTok ha rimosso gli ultimi video relativi alla cosiddetta “cicatrice francese”. L’Autorità spiega che si tratta di sfide tra giovanissimi al limite dell’autolesionismo. La challenge consisteva nello stringersi continuamente e con violenza la pelle delle guance fino a procurarsi ematomi sugli zigomi.

L’Agcom sottolinea che si tratta del primo provvedimento adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in applicazione del nuovo regolamento sulle piattaforme, in base al quale Agcom può limitare la circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive diffusi su una piattaforma di condivisione video (Vsp) e diretti al pubblico italiano, laddove questi contenuti siano nocivi per lo sviluppo psico-fisico dei minori, oppure incitino all’odio o siano lesivi dei consumatori e ricorra una situazione di urgenza.

In forza di questa norma Agcom ha potuto avviare la procedura, ottenendo l’adeguamento spontaneo di TikTok che ha rimosso i video identificati nel termine di 5 giorni previsti dal regolamento.

“Questa categoria di contenuto non era una tendenza sulla nostra piattaforma”, ha spiegato un portavoce di TikTok, “e avevamo già adottato misure a riguardo, tra cui impedire che venisse raccomandata agli utenti attraverso la pagina dei Per Te o fosse accessibile ai minori di 18 anni. Pertanto, sosteniamo pienamente le azioni fin qui intraprese”.

“Tuttavia, in seguito all’interazione con Agcom, abbiamo deciso di oscurare questi sei video in Italia, anche se non violano le nostre Linee Guida della Community, le quali vengono applicate rigorosamente per garantire la sicurezza della nostra community”.