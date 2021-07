Ciclista di Sant’Arpino muore in bici per un malore

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Ciclista di Sant’Arpino muore in strada mentre è in bici per un malore. Una dolorosa notizia sconvolge la comunità: la morte improvvisa del 66enne Stanislao Capone di Sant’Arpino ex dipendente Enel, ma residente a Cassino, che è stato trovato senza vita sul ciglio della strada nel frusinate.

Ieri pomeriggio a Belmonte Castello, era uscito di casa con la sua bicicletta., quando ha accusato un forte dolore al petto, un malore improvviso si è accasciato in strada, il corpo è stato notato da alcuni passanti che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto il personale Ares 118 che ha cercato di rianimare il 66enne, ma inutilmente, ormai il cuore si era fermato, Sul posto anche le forze dell’ordine per avviare gli accertamenti di rito, informato il magistrato di turno è stata disposta l’autopsia sul corpo, anche se è quasi certo che le cause siano naturali, pare sia stato stroncato da un infarto. Sotto shock la comunità.