Cinque furti in pochi giorni: auto rubate e appartamenti svaligiati. Parte la raccolta firme dei cittadini per l’installazione di sensori di sicurezza

SAN PRISCO (gv) – Cinque furti in pochi giorni hanno scosso la tranquillità di San Prisco, gettando nell’inquietudine i residenti locali. Tre auto sono state rubate in via dell’Orizzonte, mentre un appartamento in via Torino è stato svaligiato in pieno giorno dalla cosiddetta “banda dell’Audi”, che ha sottratto denaro e oggetti preziosi a una famiglia.

La situazione più critica si registra in via dell’Orizzonte, dove l’ultimo veicolo rubato è stato ritrovato completamente danneggiato a Mondragone. I Carabinieri ammettono le difficoltà operative durante le ore notturne, mentre i residenti hanno già avviato una raccolta firme per l’installazione di sensori di sicurezza, soprattutto in prossimità di un’area giochi per bambini.

Il Comune, interpellato sull’emergenza, ha prospettato solo l’eventuale installazione di limiti di velocità, una soluzione che non sembra soddisfare appieno le legittime richieste di sicurezza degli abitanti. I cittadini chiedono interventi concreti e maggiori controlli, denunciando il comportamento di automobilisti indisciplinati che non rispettano i limiti.

La vicenda solleva interrogativi importanti sulla sicurezza urbana e sulla necessità di presidi più efficaci a tutela dei cittadini.