Ciro scomparso da due giorni: l’appello dei familiari e l’identikit

ORTA DI ATELLA – È urgente la ricerca di Ciro Del Gavio, 44 anni, scomparso domenica 23 febbraio 2025 alle ore 19:45 da via Bugnano, 67, nei pressi del Bar Beautiful Coffee, ad Orta di Atella.

Ciro è una persona fragile ma gentile, e non presenta comportamenti aggressivi. Al momento della scomparsa, non aveva con sé né i documenti né il telefono cellulare. Indossava una tuta nera, scarpe blu e non portava giubbotto.

Chiunque avesse informazioni o l’avesse visto è pregato di contattare immediatamente il numero: 377/125 95 57.