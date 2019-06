Città di Idee scrive al Prefetto: “L’Amministrazione tiene segreto il motivo della sospensione del conferimento dell’umido”

COMUNICATO STAMPA

MADDALONI – “Ho appena fatto richiesta di delucidazioni e motivazioni relative al mancato conferimento della frazione umida da parte della Fir Ecologia srl presso impianto Gesia S.pa e della conseguente emissione dell’Ordinanza n. 18788 del 27/06/2019 quale capogruppo del Gruppo Consiliare “Città di Idee” del Comune di Maddaloni “. Esordisce così Edoardo Tontoli in merito alla vicenda della crisi rifiuti che sta attanagliando la Città di Maddaloni. “Ai destinatari sono state chieste le motivazioni che hanno determinato la sospensione del predetto servizio di smaltimento con, allo stato attuale, inspiegabile ed immotivato carattere di urgenza che ha scaturito danno e disagio ai cittadini.

Dal giorno 25/06/2019, in forma non ufficiale, con articoli di stampa correlati da foto, siamo venuti a conoscenza che ai mezzi della Buttol srl non era stato consentito di conferire presso la piattaforma, al punto che erano stati parcheggiati pieni di rifiuti prima nel cantiere della predetta società, determinando disagi e reazioni dei dipendenti, e dopo spostati in via della vigna.



A tutt’oggi, l’Amministrazione non ha ancora reso ufficiali le reali motivazioni del mancato conferimento della frazione umida da parte della Fir ecologia srl presso impianto Gesia S.pa, non possono più nascondersi devono dire la verità”.