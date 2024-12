CITTA’ IN LUTTO. Muore medico ed ex consigliere comunale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SESSA AURUNCA – La città di Sessa Aurunca piange la scomparsa del dottor Salvatore Palmieri, medico deceduto a causa di una lunga e dolorosa malattia.

Il dottor Palmieri è stato un punto di riferimento per tanti cittadini, prestando il suo servizio con grande umanità e disponibilità verso i pazienti.

Non solo medico, Palmieri ha ricoperto anche un importante ruolo pubblico, servendo come consigliere comunale per due mandati, in particolare negli anni 2000.