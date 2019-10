LE FOTO. Città ostaggio della “banda dei finestrini”. Ripulita l’auto di un fotografo

PARETE (Christian e Lidia de Angelis) – Banda dei finestrini delle auto colpisce ancora, sotto assedio Parete. Ennesimo grave episodio avvenuto ieri alle 23, dove la banda di balordi che prende di mira le vetture in sosta nell’agro aversano e ad Aversa, per depredarle. Ieri altra vittima colpita, la denuncia pubblica della vittima un noto fotografo A.B. che scrive con tanto di foto:”Grazie per il regalo.Parete 5 ottobre 2019 ore 23,00″ Questi balordi seriali agiscono indisturbati da troppo tempo, secondo molti dietro tali atti vandalici vi sarebbe un disegno criminale ben preciso, vale a dire il mercato delle riparazioni dei vetri di veicoli costosi che si aggirano sulle diverse centinaia di euro, quindi danni su commissione per indurre le vittime a recarsi presso officine specializzate che stanno guadagnando molto su tali atti predatori, visto che spesso le vetture colpite all’interno non hanno nulla di valore oppure non subiscono furti, ma solo la rottura di più finestrini e lunotti. Si chiede la massima attenzione da parte di chi di competenza.