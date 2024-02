Città piange Donato, morto a soli 50 anni

Lascia la famiglia e gli amici nel dolore più profondo

VITULAZIO (Lidia e Christian de Angelis) – Dolorosa perdita per la comunità: si è spento prematuramente lo stimato e apprezzato Donato Menecola di 50 anni. L’uomo lascia la famiglia e gli amici nel dolore più profondo.

I funerali si terranno domani pomeriggio alle 16 nella Chiesa Maria Santissima dell’Agnene a Vitulazio.

Numerosi i messaggi di addio e cordoglio: “Donato era un ragazzo semplice, buono come pochi – scrive un suo amico – Era sempre a disposizione di chi avesse bisogno. Mai una parola fuori posto, sempre cordiale, un lavoratore instancabile. È andato via, ha raggiunto i suoi simili in Paradiso. Si perché lui era un Angelo su questa terra.

Riposa in pace amico mio

Condoglianze alla fam. Menecola