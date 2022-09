Cittadinanza onoraria a tre illustri personalità internazionali, accolta la proposta dell’avvocato Crisileo

Ieri sera a tarda notte la decisione unanime del Comune di Portico di Caserta: le onorificenze andranno a Hanna Hanania, sindaco di Betlemme, a padre Ibrahim Faltas, Vicario Custodiale di Terra Santa in Gerusalemme ed al prof Francesco Corcione, luminare e maestro della chirurgia italiana.

PORTICO Ieri il consiglio comunale di Portico di Caserta nella sua composizione al completo ha approvato all’unanimita’ assoluta la delibera di concessione della cittadinanza onoraria a tre illustre personalita’ internazionali. Accolta la proposta dell’avvocato Raffaele Crisileo che, in qualita’ di Vice Presidente dell’Aglaia per la Sacralita’ della Vita, si era fatto promotore dell’iniziativa con una lettera scritta indirizzata al sindaco Giuseppe Oliviero e al consiglio comunale di Portico di Caserta.

Il primo ad essere insignito dell’onorificenza e’ il palestinese Hanna Hanania, neo sindaco di Betlemme, politico moderato, che si e’ distinto in meritorie attivita’ di pace in Medio Oriente e nei territori dell’Autorita’ Nazionale Palestinese della Cisgiordania. Consigliere del presidente Abu Mazen. Nella primavera scorsa ha vinto le elezioni municipali a Betlemme superando il notissimo avvocato della Custodia di Terra Santa Antonio Salman di cui e’ stato il Vice Sindaco nella consiliatura dei cinque anni precedenti.

Hanna Hanania di soli 42 anni, e’ docente universitario di scienze finanziarie all’Accademia Araba ed e’ di fede cristiano-ortodossa. La seconda cittadinanza onoraria e’ stata concessa, sempre ieri sera, al frate francescano di origini egiziane, Padre Ibrahim Faltas ofm Vicario Custodiale di Terra Santa in Gerusalemme, eletto nel Capitolo di qualche mese fa, notissimo mediatore di pace in Medio Oriente, conosciuto in tutto il modo per il suo carisma e per le sue opere assistenziali per le quali ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo impegno al dialogo e alla solidarietà. Autore di numerosi interventi a carattere letterario e giornalistico. Teologo, filosofo e scrittore.

Infine il terzo e altissimo riconoscimento della cittadinanza onoraria e’ stato concesso, nella stessa seduta di ieri notte, al chirurgo di fama internazionale, il prof. Francesco Corcione, luminare e maestro della chirurgia italiana, filantropo e cattolico distintosi per meriti scientifici e per aver dato vita ad una nuova “Era” della chirurgia genere utilizzando tecnologie di ultimissima generazione cosi salvando numerose vite umane. Di recente con un’operazione chirurgica durata oltre nove ore e’ riuscito a ricostruire gran parte degli organi interni, tra cui addome, stomaco, esofago e pancreas a una giovane mamma sammaritana di soli 29 anni che, grazie al suo intervento, ha avuto salva la vita ed ora e’ a casa dai suoi tre bimbi di tenera eta’. La cerimonia del conferimento ufficiale delle tre cittadinanze onorarie avverra’ a strettissimo giro (a meta’ del mese in corso) nella Citta’ di Portico di Caserta che si prepara ad accogliere e a ospitare in forma ufficiale le tre illustre personalita’ che li’ si recheranno in visita invitate dal Sindaco Giuseppe Oliviero. Nei prossimi giorni verra’ reso pubblico il programma della manifestazione che porta lustro alla Citta’ di Portico di Caserta.