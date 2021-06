Cittadini esasperati: sempre più auto graffiate con chiodi. Un nuovo business?

FRIGNANO/TEVEROLA/CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) – Atti vandalici a danno delle auto in sosta, ora “va di moda” usare i chiodi contro le carrozzerie.

Sono sempre più numerose le denunce presentate alle forze dell’ordine da parte di cittadini che, al momento di andare a riprendere la loro auto lasciata in sosta, si sono ritrovati la carrozzeria completamente rovinata da graffi realizzati forse con dei chiodi o giraviti.

Secondo gli addetti ai lavori, i danneggiamenti avvengono soprattutto durante i fine settimana e, in particolare, nelle vie del centro storico o anche nei parcheggi isolati del paese. Il tipo di danno più frequente è la rigatura delle fiancate o del cofano con oggetti appuntiti come chiodi o chiavi. Le riparazioni di auto finite nel mirino di vandali una volta erano davvero sporadiche. Adesso, invece, rappresentano una parte importante del lavoro dei carrozzieri. Il capitolo dei costi di riparazione, poi, è particolarmente dolente. In media sistemare una fiancata danneggiata costa circa 1000 euro.

Poi, naturalmente, dipende dal tipo di auto e di vernice. Mentre una portiera costa, sempre in media, circa 400 euro.