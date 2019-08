CIVILE DI CASERTA. In effetti l’ospedale di un avvocato ha bisogno: Carmine Mariano nuovo commissario

CASERTA – L’ultima casella è stata riempita. Nel primo pomeriggio è stato nominato il nuovo commissario dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Prenderà il posto di Mario Ferrante che da domani mattina sarà al timone dell’azienda ospedaliera San Pio di Benevento.

Da noi arriverà Carmine Mariano, avvocato, reduce da un’esperienza come direttore amministrativo dell’ospedale Pascale di Napoli e già in passato nominato nelle Asl, precisamente nell’Asl Avellino 2, che pure ha svolto la funzione di direttore amministrativo.

Insomma non si tratta di una figura medica, dunque bisognerà capire sulla nomina di sub commissari che tipo di valutazione farà. E’ probabile che tutto quello che i consiglieri regionali di Caserta non hanno ottenuto in termini di rappresentanza diretta, potrebbero recuperare in sede di nomina dei direttori sanitari ed amministrativi. Ma questo lo valuteremo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.