Clamoroso. Il nipote del costruttore Emini:” il sindaco Nicola Esposito, l’assessore Grimaldi e Peppe Abate(anche consigliere provinciale) mi chiesero una tangente”

LUSCIANO(g.g.)– Raffaele Iuliano, imprenditore edile, nipote del ben più conosciuto imprenditore Emini è uno dei protagonisti dell’ordinanza sulla mega truffa del finanziamento regionale al progetto della rete fognaria del Comune di Lusciano. Iuliano, infatti, ha fornito un contributo prezioso alle indagini, svelando il meccanismo tecnico con cui è stata truccata la documentazione che il comune ha presentato alla regione, come abbiamo già scritto nell’articolo precedente a questo, pubblicato qualche giorno fa. Dell’interrogatorio di Iuliano ci ha particolarmente colpito, pero’ un’ affermazione che lui formula ai carabinieri che lo interrogano. L’imprenditore dice di non avere mai pagato tangenti, ma di aver ricevuto un’esplicita richiesta “per un riconoscimento personale” nel corso della procedura per un sacrosanto via libera che avrebbe dovuto avere per una lottizzazione, attraverso l’approvazione, da parte della giunta di un Pua che sta per piano urbanistico di attuazione. Le presunte mazzette sarebbero dovute andare, secondo il racconto di Raffaele Iuliano, al sindaco Nicola Esposito, all’assessore ai lavori pubblici Nicola Grimaldi, all’altro assessore Peppe Abate , che è stato, ricordiamo, anche consigliere provinciale e, addirittura, coordinatore provinciale delle Ncd, il partito fondato, in scissione da Forza Italia dall’allora ministro degli interni Angelino Alfano e che aveva in Gioacchino Alfano, a sua volta sottosegretario, e in Paolo Romano i riferimenti regionale e provinciale. Cio’ è riportato testualmente alla pagina 60 dell’ordinanza sul malaffare ai comuni di Lusciano e Villa Literno, sotto nostro focus da poco più di un mese.