CLAN DEI CASALESI, i primi NOMI degli ARRESTATI. In carcere i nipoti di Michele Zagaria e un noto imprenditore del latte

CASAPESENNA – Emergono alcuni dettagli sull’operazione che stamattina ha condotto a 7 arresti, eseguiti dalla squadra mobile di Napoli e dal Gico della Guardia di finanza. In carcere sono finiti Filippo e Nicola Capaldo, nipoti del boss Michele Zagaria, e Adolfo Greco, imprenditore di Castellammare di Stabia, scarcerato appena ieri. L’indagine è partita da alcuni accertamenti su una ditta di Caserta da tempo dichiarata fallita.

L’inchiesta è gemmata da un filone della maxi operazione Olimpo che poco più di un anno fa portò all’arresto di circa 15 persone. Anche in questo caso, tra gli arrestati figura il citato Adolfo Greco, esclusivista del latte Berna per la zona di Castellammare e dintorni, già detenuto a Secondigliano. Ieri sera aveva ottenuto i domiciliari per motivi di salute.