Clan dei Casalesi, il figlio di Nobis “Scintilla” si difende davanti ai giudici

Mario Nobis risponde alle domande del pm Giordano.

SAN CIPRIANO DI AVERSA (gv) Novità al tribunale di Napoli Nord, questa mattina, per l’udienza del processo a carico di Mario Nobis, suo padre Salvatore, detto Scintilla, ed i parenti Giovanni e Rita Fontana. Questi ultimi due rispondevano solo di intestazione fittizia del caseificio S. Rita.

Si è svolto l’esame degli imputati, particolarmente lungo è stato quello tenuto dal figlio Mario, il quale ha risposto punto su punto alle domande prima del pm Dda Giordano e poi dei suoi difensori, gli avvocati Paolo Caterino e Angelo Raucci. Nobis ha ammesso le conoscenze dei collaboratori dall’infanzia, ma principalmente ha precisato che lui avrebbe sempre lavorato da bambino prima nella sala giochi, poi in Romania. L’avvocato Paolo Caterino ha depositato documentazione attestante la continuità lavorativa. I Nobis vennero coinvolti nel blitz della Dia che portò in manette i fratelli Nicola e Giuseppe Inquieto sul riciclaggio di beni in Romania.