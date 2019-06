CLAN DEI CASALESI. Oltre un secolo di carcere per il gruppo di Peppe Russo ‘o padrino. TUTTI I NOMI e le CONDANNE

CASAL DI PRINCIPE – (ti.pa) Imponevano le slot machine della camorra, ecco le condanne inflitte pochi minuti fa dalla Corte di Appello di Napoli per alcuni esponenti della criminalità locale, accusati del business dei videopoker per il clan dei Casalesi, ed in particolare del gruppo che fa riferimento a Peppe Russo, alias ‘o Padrino.

L’indagine, di cui al processo, ha ricostruito come il gruppo di Russo della fazione Schiavone del clan si sia imposto nel controllo del gioco d’azzardo e persino per la vendita del caffè, la gestione di sale bingo, la ristorazione presso centri commerciali. Ecco i soggetti che hanno ricevuto una piccola riduzione della pena:

Michele Ciervo: 9 anni e 8 mesi

Salvatore Di Puorto: 7 anni e 6 mesi

Salvatore Laiso: 6 anni 8 mesi

Cesario Pecovela: 6 anni

Benedetto Ricciardi: 7 anni 4 mesi

Corrado Russo: 10 anni e 4 mesi

Fabio Scognamiglio: 5 anni e 4 mesi

Ecco le pene confermate:

Ernesto Capasso: Assoluzione Andrea Discepolo: 3 anni Corrado Discepolo: 8 anni Maurizio Discepolo: 3 anni Giovanni Gallo: 6 anni e 8 mesi Carmine Iaiunese: 3 anni 8 mesi

Massimiliano Conti: 3 anni Marcello Mormile: 8 anni 8 mesi Domenico Puocci: 10 anni e 4 mesi Francesco Carusone: 9 anni 4 mesi

Nel collegio difensivo sono impegnati gli avvocati Mario Griffo, Pasquale Diana, Raffaele Costanzo, Emilio Martino, Nando Trasacco, Michele Di Fraia, Giovanni Cantelli, Carlo De Stavola.