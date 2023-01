Clan dei Casalesi. Pizzo ai commercianti, condannato Romeo Aversano Stabile

Nove anni e mezzo per le estorsioni ai danni degli imprenditori di Curti, Capua e Vitulazio. Assolto Mario Tiglio.

CASAL DI PRINCIPE/CAPUA/VITULAZIO Condannato a nove anni e 6 mesi di reclusione Romeo Aversano Stabile, assolto per non aver commesso il fatto Mario Tiglio, entrambi accusati di estorsione ad imprenditori e commercianti di Curti, Vitulazio e Capua. La sentenza della seconda sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Loredana Di Girolamo è stata emessa oggi nei confronti degli affiliati al clan dei Casalesi coinvolti in una inchiesta della Dda di Napoli su estorsioni a imprenditori casertani.