CLAN DEI CASALESI Torna in libertà Giuseppe Diana, alias Peppe ‘o biondo, gregario del boss Michele Zagaria

CASAPESENNA. E’ libero Giuseppe Diana, accusato di far parte della fazione del clan dei Casalesi retta da Michele Zagaria. A stabilirlo la decima sezione del Tribunale del Riesame di Napoli che ha annullato l’ordinanza di custodia dell’ottobre 2021, a carico Peppe ‘o biondo.

Questo, per Diana, è il terzo annullamento di un’ordinanza di custodia cautelare, ma Diana resta imputato per associazione mafiosa in un procedimento in corso a Napoli e per lui il pm ha chiesto 12 anni di reclusione.

Diana, legato da un vincolo familiare con Zagaria, essendosi sposato con la figlia della sorella del boss, Elvira, secondo i collaboratori di giustizia e le accuse mosse dalla Dda, è colui che ha avuto il compito di ripulire i soldi del clan attraverso le attività edilizie messo in piedi tramite la sua impresa operante tra la Toscana e l’Emilia Romagna.