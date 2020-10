GRAZZANISE – I carabinieri hanno sanzionato il titolare di un bar, F.P., 46 anni di Grazzanise, perchè all’interno del suo locale non venivano rispettate le norme del distanziamento interpersonale e le altre misure in materia di contenimento della diffusione del coronavirus. Molti avventori erano assembrati e senza mascherina. L’esercizio commerciale è stato chiuso per 5 giorni e al titolare è stata comminata una multa da 400 euro.