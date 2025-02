Clienti casertani delle Poste truffati. Fa finta di essere il direttore della filiale e dalle Postepay…

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un truffatore, spacciandosi per il direttore delle Poste, ha ingannato numerosi utenti delle filiali di Santa Maria Capua Vetere e San Prisco. Dopo aver convinto le vittime a fornire il numero della propria Postepay, il malintenzionato è riuscito a prelevare piccole somme dai conti correnti delle persone raggirate.

Le forze dell’ordine sono state allertate subito e le denunce sono state presentate alla Polizia Postale. Secondo le prime informazioni, il truffatore potrebbe essere parte di una banda criminale operante nell’area napoletana.

Le indagini sono ancora in corso, ma le autorità invitano i cittadini a non comunicare mai i numeri dei propri conti telefonicamente. Si consiglia di recarsi direttamente agli sportelli per qualsiasi operazione bancaria e di verificare sempre i propri movimenti.