COCAINA E CRACK A CASERTA. Ruoli e attività: i NOMI di chi comandava, di chi gestiva il circolo giovanile, di chi spacciava in delivery e…

Come amiamo fare utilizzando un metodo molto rigoroso di analisi, impiantiamo l’approfondimento sui 12 arresti di ieri sul primo capo di imputazione provvisorio contenuto nell’ordinanza e che pubblichiamo in calce all’articolo sulla sua versione integrale

CASERTA – Le ordinanze che emettono custodie cautelari, quasi sempre in carcere, riguardanti reati connessi alla droga, vanno guardate partendo veramente da un presupposto giuridico e logico. Potremmo dire che in questo caso il capo 1 o capo A che dir si voglia, sia ancora più importante rispetto a quanto non lo sia in altri provvedimenti giudiziari relativi a resti diversi da questi. Se è materia di Direzione Distrettuale Antimafia la formulazione iniziale cioè quella di associazione a delinquere, finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti, ovviamente aggravata dall’articolo 7, cioè dall’aver favorito qualche clan camorristico, non può non toccare un numero minimo di persone pari a 10.

Perchè questo prevede l’articolo 74 del Dpr 309 del 90 che regola proprio questo tipo di associazione per delinquere. E di solito nel capo 1 po A sono contenute le informazioni sui diversi ruoli svolti dai presunti componenti di un’organizzazione dedita all’attività criminale connessa alla droga.

Così è accaduto anche nell’ordinanza di ieri e noi ovviamente partiamo dai fondamentali, e cioè proprio dal capo 1 in cui scopriamo che Luigi Belvedere è considerato il promotore e capo dell’organizzazione con la funzione di dirigere i vari partecipi. Luca Piscitelli e Francesco Caporaso ricoprivano il ruolo di organizzatori con compiti di reperimento di mezzi e persone necessarie per la realizzazione del programma; Salvatore Piscitelli è considerato il custode del circolo Sport Club Giovanile dove si svolgeva molta parte del traffico e anche della cessione della cocaina e del crack che da queste vaniva prodotto in quella che i carabinieri hanno definito raffineria artigianale di via Cittadella, in quel di San Clemente.

E ancora Michael Natale, Valerio Pasquariello, Massimiliano Luiso e Gaetano Ferrante che hanno svolto la funzione di pusher, anche con consegna a domicilio della droga, che di questi tempi è attività che si presta alla ovvia battuta sull’attività di delivery. Infine Vincenzo De Lucia, Vincenzo Alfredo Natale, Umberto Zampella, Celestino Pasquariello e Andrea Zito, i quali con ogni probabilità ma lo vedremo poi analizzando bene l’ordinanza, operava all’interno della raffineria di via Cittadella, dato che nel capo 1 vengono indicati come i preparatori delle dosi.

QUI SOTTO LO STRALCIO DELL’ORDINANZA