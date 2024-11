Cocaina pronta per la “piazza” di AVERSA: 20enne in manette

Fermato per un controllo e trovato in possesso di 11 dosi

GRICIGNANO D’AVERSA – Proveniva, con la sua Fiat Punto azzurra da via Sant’Antonio Abate a Gricignano di Aversa quando alla vista della gazzella dei carabinieri che stava effettuando un posto di controllo, ha improvvisamente eseguito una pericolosa manovra di svolta, imboccando la prima strada utile, via S. D’Acquisto, nel tentativo di darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce.

La manovra azzardata non è, però, sfuggita ai militari dell’Arma che dopo aver ingaggiato un breve inseguimento hanno bloccato la vettura in fuga.

L’atteggiamento nervoso e tremante dell’uomo ha indotto i carabinieri ad eseguire una perquisizione personale e veicolare a seguito della quale, occultata sotto il sedile anteriore lato conducente, hanno rinvenuto un involucro in cellophane termosaldato contenente 11 dosi di cocaina. Al 20enne i militari dell’Arma hanno sequestrato anche 2 telefoni cellulari verosimilmente utilizzati ai fini dell’illecita attività.

Arrestato è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.