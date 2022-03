Coinvolta in un incidente, donna muore dopo un intervento chirurgico. Chiesto il rinvio a giudizio per il medico anestesista

PIEDIMONTE MATESE/ALVIGNANO -(gv) Chiesto il rinvio a giudizio per la morte di Antonella D’Accindio. La procura di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio per il medico anestesista C.B., in servizio presso l’ospedale Moscati di Avellino.

L’accusa è di omicidio colposo per la non adeguata gestione anestesiologica della paziente durante l’intervento chirurgico di riduzione di frattura di bacino, sia nella fase pre-operatoria che in quella operatoria.

Era il mese di ottobre del 2020, quando la signora D’Accindio di Alvignano, veniva coinvolta in un sinistro stradale avvenuto a pochi passi da casa sua. Trasportata prima all’ospedale di Piedimonte Matese e poi, a seguito di complicanze al Moscati di Avellino.

La donna, di circa 50 anni, decedeva, a seguito delle complicazioni derivanti dall’intervento chirurgico, per arresto cardiocircolatorio.

Lasciava il marito e tre figli giovanissimi. I familiari, assistiti, dall’avv. Domenico della Gatta, si costituiranno parte civile.