Collega il tubo di scarico dell’auto all’abitacolo e tenta gesto estremo, salvato dai carabinieri

CAIANELLO/PIETRAVAIRANO – In un attimo di disperazione e di dolore avrebbe deciso di farla finita, senza riuscire a vedere una via d’uscita ai problemi che lo attanagliavano. Si sarebbe allontanato a bordo della sua auto, fermata in un’area nei pressi del cimitero di Caianello, poi avrebbe collegato il tubo di scarico all’abitacolo, lasciando il motore acceso con l’intenzione di morire soffocato. Così, nel primo pomeriggio di oggi 30 gennaio, un uomo, 50 anni circa, di Pietravairano, avrebbe tentato il gesto estremo. Parcheggiata la vettura nei pressi di una casa abbandonata, in zona cimitero, avrebbe tentato il suicidio. Sarebbe bastato qualche minuto in più per trasformare un attimo di disperazione in una tragedia invece, fortunatamente, alcuni passanti avrebbero fatto scattare l’allarme che ha portato sul posto una pattuglia di carabinieri della stazione di Vairano Scalo.

All’arrivo dei militari l’uomo si sarebbe dato alla fuga, a piedi. Bloccato poco dopo e affidato alle cure dei sanitari del 118.