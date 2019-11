Colpisce la titolare della pizzeria con una testata: ARRESTATO 35ENNE

CARINOLA – Nel corso della notte i carabinieri del locale Comando stazione hanno tratto in arresto, per lesioni personali aggravate, F. G. cl. 84. I militari dell’Arma hanno rintracciato e bloccavano il 35enne poco dopo una lite, avvenuta per futili motivi, con una 33enne che gestisce la pizzeria “Napul’è”. L’arrestato nella circostanza ha colpito, con una violenta testata al volto la donna che, soccorsa e trasportata dai sanitari del 118 presso l’ospedale civile Sessa Aurunca, è stata ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, per “trauma cranico con ematoma subdurale”. L’arresto è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.