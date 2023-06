Colpito alla testa, artigiano in coma. Indagano i carabinieri

Sono in corso indagini per capire…

VAIRANO PATENORA – Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della stazione di Variano Scalo, per far luce su quanto accaduto ai danni di un artigiano di Vairano Patenora.

La scorsa mattina la moglie ha allertato i soccorritori in quanto il marito, un artigiano del posto specializzato in lavori di idraulica, non si svegliava.

I soccorritori del 118, intervenuti sul posto, hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte Matese.

All’esito dei primi accertamenti si è reso necessario il trasferimento in una struttura del napoletano dove i dottori hanno appurato che il coma in cui versa l’uomo è scaturito da un violento colpo alla testa con conseguente emorragia cerebrale.