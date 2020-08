DRAMMA. Colpito dal male, Andrea muore a soli 36 anni. Lascia due figli piccoli

SAN CIPRIANO – (Lidia e Christian de Angelis) Muore Andrea, 36 anni, vittima del male. Il giovane Andrea aveva solo 36 anni, sposato e padre di una bambina e un bambino piccoli, era solare e simpatico, giocherellone, gentile, ha lottato contro il male, e oggi la terribile notizia, il male ha vinto portandosi via Andrea Cecoro.

In due giorni tre i decessi che hanno addolorato e sconvolto la comunità, prima la 55enne morta dopo essere precipitata dal balcone mentre svolgeva attività domestiche, poi la morte improvvisa del 48enne Antonio Martina e ora il 36enne Andrea, lutti terribili che rendono ancora più funesta questa estate.

Tanti i messaggi di addio per Andrea questo quello di NicolettaRaffaele S. “Un dolore che ci rimarrà x sempre ….Rimarrai sempre nei nostri cuori sarà difficile dimenticarsi di te e di quel tuo sorriso che ci metteva in allegria Hai lasciato tanto dolore Non potremmo mai dimenticarci di te xhe ora sarai sempre con noi il nostro CIAO ANDREA “.