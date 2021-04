Colpo al tabacchi di via Luciani: secondo furto in 20 giorni

VITULAZIO – Tabacchi svaligiato due volte in 20 giorni. Il primo colpo, lo scorso 10 aprile, quando sorpresero il proprietario all’interno e lo colpirono al capo per guadagnarsi la fuga, dopo averlo tenuto in ostaggio con una pistola. Questa volta, invece, il gruppo di malviventi è entrato in azione nel tabacchi di via Luciani di notte.

Mandata in frantumi la vetrata d’ingresso dell’esercizio commerciale e portati via Gratta e vinci, valori bollati, sigarette e 700 euro in monete da piccolo taglio conservate in cassa.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione locale.