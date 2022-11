Colpo da migliaia di euro. Svaligiata la casa di un noto dirigente comunale

AVERSA – Ladri in azione ad Aversa. Sono entrati nella casa, sita in via Verdi, del dirigente comunale Michele Sabia ed hanno rubato oro, orologi, soldi e gioielli. Un bottino da migliaia di euro. I figli si sono accorti dell’accaduto, una volta rientrati da scuola. I malviventi hanno forzato la cassaforte e scassinato la porta d’ingresso. Il dirigente comunale e la moglie non erano in casa ma al lavoro. Sabia ha presentato denuncia alle forze dell’ordine che stanno indagando per individuare i responsabili.