AVERSA – Intorno alle 3.50 della notte tra domenica e lunedì dei malviventi hanno fatto irruzione nel negozio di abbigliamento “Daniel” Day di via Roma ad Aversa. Hanno portato via abiti per migliaia di euro. Non sono però riusciti a rubare 550 euro in contanti che erano nascosti nel negozio. I banditi hanno agito aprendo la porta d’ingresso con un piede di porco. Attivata la polizia per cercare di rintracciare i malviventi. Indagini in corso.