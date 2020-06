CASERTA – E’ porto abusivo di armi il reato contestato ad un 24enne di Caserta, fermato e controllato su un’auto di passaggio non distante da Formia dai carabinieri. A seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello da taglio e punta di genere proibito nonché di un proiettile per arma da sparo a “tamburo” che nascondeva all’interno del vano porta oggetti.