Coltiva marijuana nella sua cameretta, arrestato un sedicenne

VITULAZIO Nel corso del pomeriggio a Vitulazio, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un 16enne del posto resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il minore, durante un controllo è stato trovato in possesso di 8 stecche di sostanza stupefacente tipo hashish per un peso complessivo di gr. 6. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari dell’Arma di rinvenire e sequestrare, nella sua camera, tre piante di marjuana dell’altezza di circa un metro, illuminate da una lampada per favorirne la crescita, una scatola con all’interno la somma contanti di euro 750,00 in contanti, nonché materiale per il confezionamento intriso di sostanza stupefacente. L’arrestato, è stato tradotto presso il centro di prima accoglienza di Napoli Colli Aminei.