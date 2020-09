Colto da malore improvviso in uno studio medico, corsa in ospedale per un 67enne 15 Settembre 2020 - 16:04

SAN FELICE A CANCELLO – Grande spavento nel pomeriggio di ieri a San Felice a Cancello per un uomo di 67 anni, colto da un malore improvviso all’interno di uno studio medico nella zona di Piazza Giovanni XXIII. L’uomo A.P., 67 anni, in seguito al malore ha perso coscienza ed è stato trasportato all’ospedale San Anna e San Sebastiano di Caserta in condizioni serie.