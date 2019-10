Tutti i trader sanno molto bene che nel momento in cui si avvia una propria personale “carriera” da investitore sul Forex, il “segreto” per poter migliorare l’efficienza e la serenità delle proprie operazioni è quello di selezionare il broker più sicuro tra i migliori broker Forex che possono essere trovati sul mercato. Ma come scegliere il broker Forex più sicuro nel 2019? Ci sono dei criteri che dovresti seguire per poter arrivare al miglior risultato finale?

In primo luogo, quel che bisogna fare è certamente assicurarsi che il broker sia regolamentato e autorizzato ad operare dalle autorità nazionali e internazionali. Farlo non è affatto difficile: basterà controllare sul sito della Consob, la Commissione nazionale dei servizi di Borsa, se il broker sia o meno riconosciuto. In caso positivo, troverete tutti i dati di dettagli sull’operatore, che dovrete avere l’accortezza di controllare e di verificare sul sito internet ufficiale del broker.

Fatto ciò – una verifica preliminare, che costituisce una sorta di requisito “base” in questo percorso di scelta del broker Forex più sicuro – il nostro suggerimento è quello di puntare sui broker più noti e affermati, quelli maggiori e dalla più longeva storia sul mercato finanziario. Certo, questo non è indice di sicurezza assoluta (le difficoltà possono riguardare qualsiasi broker, anche quello più quotato!), ma affidarsi a un operatore che è presente da 10 anni sul mercato, che ha una sede in Italia e che ha una lunga e positiva storia di servizio, è certamente quanto di meglio si dovrebbe desiderare da un proprio “partner” di trading.

Chiarito quanto sopra, riteniamo che un elemento fondamentale per potersi garantire la massima sicurezza dalla propria attività di trading sia costituita dalla verifica diretta della qualità dell’assistenza clienti offerta dal proprio broker. Verificate cioè che si possa contattare il desk di supporto con ampie fasce orarie e in diverse modalità (un ticket via email quando la questione non è urgente, un numero telefonico quando invece ci sono canoni di maggiore rilevanza), e che i tempi di risposta siano rapidi. Naturalmente, anche la qualità delle risposte non potrà che costituire un attento elemento di selezione del vostro broker.

A questo punto non dovete far altro che mettere il broker alla “prova”. Aprite un conto demo con alcuni dei migliori operatori sulla piazza e verificate se la piattaforma di trading sia o meno di vostro gradimento. In particolare, verificate se è garantita la continuità e la rapidità delle transazioni, se ci sono malfunzionamenti, o meccanismi particolarmente complessi dinanzi ai quali siamo certi che non vorrete trovarvi quando inizierete a fare trading con capitale reale.

Con gli elementi di valutazione che sopra abbiamo riassunto, siamo certi che riuscirete a individuare un buon broker Forex sicuro con il quale fare del trading con la piena efficacia e con la piena serenità. Prendetevi tutto il tempo utile per poter effettuare tale scelta e, soprattutto, ricordatevi che potete pur sempre cambiare idea: aprire e chiudere conti sui broker Forex è sempre gratis!