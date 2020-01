COMINCIANO I SOLDI. “Allarme Rosso” al CAMPANIA e all’OUTLET. Il commissario Lastella fa lista degli obblighi

MARCIANISE – Il commissario straordinario Michele Lastella dimostra ancora una volta un’efficace presenza di spirito. Lui non c’era quando le iniziative commerciali dei due mastodontici punti vendita che si trovano dentro al perimetro del comune Marcianise bloccavano totalmente la circolazione stradale per chilometri e chilometri, condizionando pesantemente il traffico anche a Caserta, Maddaloni, San Marco Evangelista, San Nicola La Strada e per non parlare dell’autostrada A1. Però pare che gli sia stato raccontato perché ha dimostrato, come con il Black Friday, di essere attivo come nessun altro primo cittadino, tanto meno l’ultimo che c’è stato, su una questione di ordine pubblico senza sé e senza ma. Lastella ha ricordato ai centri commerciali il loro obbligo di presidiare e gestire l’ordine all’interno dei loro parcheggi, dato che proprio questa carenza, quest’inadempienza ha rappresentato in passato uno degli elementi determinanti di un caos pericolosissimo, perché nel 2018 più volte si è verificata la paralisi completa, roba che se qualcuno si fosse sentito male in una delle migliaia e migliaia di auto in coda, oppure all’interno e all’esterno del Campania o dell?outlet, solo un elicottero avrebbe potuto salvarlo. Ecco perché parliamo di una questione peculiare di ordine pubblico. Il lassismo dei centri commerciali, che in passato avevano impegnato dei vigilantes professionisti per tenere in ordine i parcheggi, i loro ingressi, si è trasformato in rinnovata attenzione, alla luce della percezione che hanno avuto di un rischio serio che avrebbero corso non seguendo le linee di comportamento ordinate dal commissario Lastella. In prossimità dell’inizio dei saldi, altro momento cruciale che inizieranno sabato 4 gennaio, attenzione alla vigilia di due ulteriori giorni festivi, cioè quello dell’Epifania e dunque con un’attesa enorme sulla densità e sul numero delle presenze, Michele Lastella in relazione all’apertura dei “saldi invernali 2020” a partire dal 4 gennaio p.v., il Commissario Straordinario ha ribadito ai titolari dei centri commerciali – Capri Due Outlet s.r.l.. e Centro Commerciale Campania – le disposizioni finalizzate alla tutela della sicurezza, della viabilità con particolare riferimento alle garanzie di tutela da predisporre a favore dei soggetti diversamente abili, con specifico riferimento a:

1. attivazione in luogo idoneo nel centro commerciale o nell’area di parcheggio di un presidio medico e/o ambulanza medicalizzata;

2. attivazione di una squadra di soccorso antincendio in luogo idoneo della struttura;



3. attivazione di avvisi luminosi, d’intesa con gli enti proprietari delle strade interessate, al fine di informare l’utenza circa la capienza dei parcheggi;4. idoneo servizio, tramite proprio personale, addetto al deflusso del traffico veicolare dai parcheggi;5. attivazione di un servizio di vigilanza interno con Istituti di vigilanza autorizzati, qualora non previsto;6. fruibilità dell’area di elisoccorso;7. vigilanza sul rispetto delle aree di sosta ad uso esclusivo dei soggetti diversamente abili.In particolare, è stata rappresentata l’importanza che la tutela dei soggetti diversamente abili riveste per l’Amministrazione, al fine di sensibilizzare il personale preposto all’esercizio scrupoloso delle connesse attività di vigilanza.