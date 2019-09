“Comizi all’Umanità”: i grandi discorsi di Vanzetti, Kennedy, Gramsci, Chaplin (e altri ancora) interpretati da sei attori marcianisani

MARCIANISE – Ci sono discorsi memorabili che hanno saputo far vibrare i cuori delle donne e degli uomini in determinati momenti storici. Parole che hanno mosso l’umanità verso la conquista di diritti, libertà e giustizia. Scritti che hanno conservato la loro potenza e che sono ancora oggi un esempio di fronte al dilagare di parole sempre più spesso vuote.

Alcuni attori ci faranno rivivere quei momenti leggendo questi discorsi al fine di evocarne la loro forza in un momento storico in cui si sente la mancanza di personaggi autorevoli e carismatici, capaci di guardare ad una “nuova frontiera”, che metta al primo posto l’amore per il prossimo.

Programma della serata:



del 9 aprile 1927 al processo “Sacco e Vanzetti” prima della sentenza di condanna a morteall’Università del Kansas del 18 Marzo 1968, pubblicato sulla rivista “La città futura” l’11 febbraio 1917a Washington il 28 agosto 1963tratto dal film “Il Grande Dittatore” del 1940accettazione della candidatura dialla carica di Vice Presidente degli Stati Uniti per il Partito Democratico tenuto il 19 luglio 1984 a San Francisco

Introduzioni a cura di: Alessandro Tartaglione, Mimmo Rosato, Roberta Argenziano, Giusy Grillo.