Commerciante scompare nel nulla. dopo tre giorni il primo contatto, ma resta la paura

ALIFE(d.l.) – Abbiamo appreso dal profilo Facebook di Roberto Corsi che questi sarebbe riuscito a mettersi in contatto prima tramite “messenger” e poi telefonicamente con Salvatore Pece. Ricordiamo che Salvatore, commerciante di Alife, si è allontanato dalla sua abitazione giorno 12 dicembre e che ancora non vi ha fatto rientro. Sapere che Roberto è riuscito a” instaurare” un contatto con lui ci riempie il cuore di gioia e ora con la certezza che Salvatore” naviga” sulla rete anche noi di Caserta C è gli lanciamo un’appello a fare rientro presso la sua abitazione dove lo attendono i suoi familiari.